Polizei Minden-Lübbecke / Böse Überraschung für Autofahrerin

Böse Überraschung für Autofahrerin

Bad Oeynhausen - Von einem auf dem Parkplatz der Klinik Porta Westfalica an der Steinstraße in Bad Oeynhausen abgestellten Pkw wurden in der Nacht zum Mittwoch alle Räder entwendet.

Eine 73-jährige Frau aus Jever hatte ihren Mercedes am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr dort geparkt. Als sie am nächsten Morgen um kurz nach 7 Uhr ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, wartete eine böse Überraschung auf sie. Unbekannte hatten im Schutz der Dunkelheit den Pkw auf Steine aufgebockt und die auf Alufelgen montierten Winterreifen mitsamt den Felgen mitgehen lassen. Lediglich die Radbolzen ließen sie am Tatort zurück. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen auf dem Klinikparkplatz unter (0571) 88660.

