Polizei Minden-Lübbecke / Brand eines Brennholzunterstands mit ...

Brand eines Brennholzunterstands mit hohem Sachschaden

Bad Oeynhausen-Volmerdingsen - Am späten Sonntagabend (21:30 h) brannte ein Brennholzunterstand am Voßbrink im Ortsteil Volmerdingsen. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde das angrenzende Wohnhaus sowie ein geparkter Renault Lieferwagen in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Die hauptamtliche Feuerwehr der Stadt Bad Oeynhausen und die freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile Wulferdingsen, Volmerdingsen und Werste löschten den Brand. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro. Die Ermittlungen der Kripo hinsichtlich der Brandursache dauern an.

