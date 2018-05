Polizei Minden-Lübbecke / Dachpfannen am Netto-Markt ausgehoben ...

Dachpfannen am Netto-Markt ausgehoben - Polizei vermutet Einbruchsversuch

Minden - Offenbar haben Unbekannte versucht, über das Dach in den Netto-Markt an der Graßhoffstraße in Todtenhausen einzubrechen. Am Dienstagabend hatte eine Verantwortliche des Marktes die Polizei darüber informiert, dass mehrere Dachpfannen ausgehoben waren. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Gebäude einschließlich des darin befindlichen Backshops. Weitere Einbruchsspuren fanden die Einsatzkräfte aber nicht.

Warum die Diebe von ihrem Vorhaben abließen und wann sie sich auf dem Dach befanden, weiß die Polizei derzeit nicht. Die Beamten gehen davon aus, dass sich der Einbruchsversuch über das Pfingstwochenende ereignete. Zeugen, denen in den vergangenen Nächten Personen oder ein Fahrzeug im Umfeld des Marktes aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter (0571) 88660 zu melden.

