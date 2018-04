Polizei Minden-Lübbecke / Diebe stehlen acht hochwertige ...

Diebe stehlen acht hochwertige Sommerreifen

Lübbecke-Blasheim - Reifendiebe haben sich am Wochenende auf dem Außengelände des Autohauses "Schmale" in Blasheim zu schaffen gemacht. Sie entwendeten von zwei dort zum Verkauf stehenden Audi A 5 jeweils vier hochwertige Sommerreifen samt Felgen im Wert von einigen Tausend Euro.

Nach Einschätzung der Polizei gelangten mehrere Täter in der Nacht zu Sonntag auf das eingezäunte Gelände an der Hauptstraße (B 65) und bockten die beiden Pkw auf Steine. Anschließend lösten sie die Radbolzen und transportierten ihre Beute vermutlich mit einem größeren Fahrzeug unbemerkt ab.

Ein Verantwortlicher hatte am Sonntag den Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Die sucht nun Zeugen, denen in der Nacht am Autohaus Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind. Hinweise werden von der Ermittlern erbeten unter (0571) 88660.

