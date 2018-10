Polizei Minden-Lübbecke / Drei Frauen bei Unfall in ...

Drei Frauen bei Unfall in Oberbauerschaft verletzt

Hüllhorst, Wagenfeld - Bei einem Unfall auf der Kahle-Wart-Straße in Oberbauerschaft am Mittwochnachmittag erlitten drei Frauen Verletzungen. In Höhe der Einmündung mit dem Wiehengebirgsweg war es um kurz nach 16 Uhr zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen.

Eine 51-jährige Autofahrerin aus Wagenfeld war mit ihrem VW bergauf in Richtung des Wiehengebirges unterwegs. Als eine nachfolgende VW-Fahrerin, eine 54-jährige Frau aus Lübbecke, den vor ihr fahrenden Pkw überholten wollte, bog die Wagenfelderin laut Polizei offenbar unvermittelt nach links in den Wiehengebirgsweg ab. Durch die Kollision wurde der VW der Lübbeckerin gegen ein Straßenschild geschleudert. Die Wagenfelderin brachte ihren VW auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Während die 51-Jährige unverletzt blieb, erlitten ihre beiden 50 und 53 Jahre alten Mitfahrerinnen, sie stammen ebenfalls aus Lübbecke, Verletzungen. Auch um die Wagenfelderin musste sich der alarmierte Rettungsdienst kümmern. Die Frau kam ebenso wie die 53-Jährige zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Lübbecke. Beide Fahrzeuge wurden später abgeschleppt.

