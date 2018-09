Polizei Minden-Lübbecke / Einbrecher erbeuteten Zigaretten

Einbrecher erbeuteten Zigaretten

Porta Westfalica - Barkhausen - Am Sonntagabend wurde in Porta Westfalica-Barkhausen in einen Edeka-Markt eingebrochen und Zigaretten entwendet.

Die Täter zerstörten ein Fensterelement und gelangten so in die Räumlichkeiten des Marktes im Flurweg. Hier rafften sie eine große Menge an Zigarettenstangen und -schachteln zusammen. Anschließend entfernten sie sich unerkannt von der Örtlichkeit. Geschätzter Wert der erlangten Beute: 15.000 EUR. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: 0571/8866-1300 od. 1301 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de