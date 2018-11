Polizei Minden-Lübbecke / Einbrecher mit Fahrzeug unterwegs: ...

Einbrecher mit Fahrzeug unterwegs: Ermittler suchen Zeugen

Minden - Nach einem Einbruch in ein an das Firmengelände eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes angrenzendes Wohnhaus an der Ecke Stemmer Landstraße/Petershäger Weg vor rund dreieinhalb Wochen hofft die Polizei bei der Suche nach den Unbekannten auf Zeugenhinweise.

In der Nacht zu Sonntag, 14. Oktober, drangen die Kriminellen durch ein Fenster gewaltsam in das am Petershäger Weg gelegene Privathaus ein. Zu ihrer Beute zählte vor allem Bekleidung, aber auch Schmuck ließen die Diebe mitgehen.

Nach zwischenzeitlichen Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Einbrecher von der Stemmer Landstraße kommend zunächst einige Bauzaunelemente entfernten, um anschließend mit einem Fahrzeug auf das Firmengelände zu fahren. Ob sie dabei einen Pkw oder einen Kleintransporter nutzten, ist derzeit unklar. Die Ermittler bitten Zeugen, denen in der genannten Nacht an der Stemmer Landstraße Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

