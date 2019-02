Polizei Minden-Lübbecke / Eine Verletzte nach Unfall in ...

Eine Verletzte nach Unfall in Wulferdingsen

Bad Oeynhausen - Am Montagmorgen ist es im Oeynhauser Stadtteil Wulferdingsen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Frau verletzt und musste von Rettungskräften versorgt werden.

Gegen 9.35 Uhr befuhr ein 83 Jahre alter Löhner zusammen mit seiner 82-jährigen Beifahrerin in einem Renault vorfahrtsberechtigt die Halsterner Straße in Richtung Siedinghausener Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 29-Jährige aus Garbsen in einem Skoda auf dem Glockenbrink. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden PKWs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 82 Jahre alte Beifahrerin verletzt und musste durch alarmierte Rettungskräfte medizinisch versorgt werden. Der Skoda wurde abgeschleppt.

