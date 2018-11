Polizei Minden-Lübbecke / Fahrradfahrer fährt unter Drogeneinfluss

Fahrradfahrer fährt unter Drogeneinfluss

Bad Oeynhausen - Dienstagnachmittag kam es auf dem Gelände des Werre Parks zu einer Kollision zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer. Da sich niemand verletzt hatte und augenscheinlich nur leichte Beschädigungen am Fahrrad vorhanden waren, wollte man sich zunächst gütlich einigen. Hierbei wurde der 20-Jährige aber maßlos und bedrohte letztendlich die Fahrerin des Audis. Daraufhin wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Oeynhausen entsendet. Vor Ort eingetroffen schätzten die Beamten den Unfallschaden an dem alten und rostigen Zweirad auf rund 10 Euro. Für alle unvorbereitet, zeigte der junge Mann aus Dresden plötzlich eine Verletzung an, sodass ein Rettungswagen alarmiert wurde. Bis zu dessen Eintreffen wechselte sich das angebliche Verletzungsmuster mehrfach. Zudem bemerkten die Einsatzkräfte Anzeichen von Drogenkonsum. Dies wurde beim folgenden Drogenvortest bestätigt. So wurde der Mann dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt. Hier mussten zwar keine Verletzungen behandelt werden, aber es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

