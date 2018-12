Polizei Minden-Lübbecke / Glaswassertrick: 86-Jährige wird Opfer ...

Glaswassertrick: 86-Jährige wird Opfer von Betrügern

Minden - Ein Pärchen von Trickdieben suchte am Montagmittag eine Seniorin im Bonifatiusweg heim. Mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gelang den beiden die Flucht.

Gegen 13.10 Uhr klingelte es an der Tür der 86-Jährigen. Als das spätere Opfer die Tür öffnete, bat eine etwa 180 Zentimeter große Frau in akzentfreiem Deutsch nach einem Glas Wasser. Die Seniorin ließ die Unbekannte ins Haus. Hier schaffte es die Trickdiebin die Hausinhaberin durch geschickte Gesprächsführung hinzuhalten und suchte zudem die Küche sowie das Wohnzimmer auf. Als die Geschädigte nach einiger Zeit im Haus einen lauten Pfiff vernahm, ahnte sie, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Daraufhin schaute sie durch die Haustür auf die Straße und sah einen Mann hastig in Richtung Tillystraße flüchten. Dabei trug er Gegenstände in der Armbeuge. Unmittelbar daraufhin flüchtete auch die Täterin.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

