Polizei Minden-Lübbecke / In den Gegenverkehr geraten - ...

In den Gegenverkehr geraten - Frontalzusammenstoß

Bad Oeynhausen - Am späten Mittwochnachmittag stießen auf der Dehmer Straße zwei Autos frontal zusammen. Beide Autofahrer verletzten sich hierbei. Zudem wurde ein Lkw in den Unfall verwickelt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr.

So befuhr gegen 18 Uhr ein 31-jähriger Bad Oeynhausener mit seiner Lkw-Zugmaschine die Dehmer Straße in Richtung Porta Westfalica. In Höhe der Straße Auf der Goldkuhle verringerte er seine Geschwindigkeit, weil er nach links in die Straße einbiegen wollte. Hinter ihm fuhr ein Bad Oeynhausener mit seinem Ford. Nach ersten Ermittlungen erkannte der 75-Jährige das Bremsmanöver zu spät. Um nicht aufzufahren, lenkte er seinen Wagen auf die Gegenfahrbahn. Auf dieser kam ihm ein BMW-Fahrer (22) entgegen. Der Mindener konnte weder Ausweichen noch bremsen. So kam es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der C-Max seitlich gegen den Lkw. Hierbei wurde der Tank beschädigt und Diesel lief aus. Dieser musste von der Feuerwehr abgebunden werden. Die beiden Autofahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden dem Krankenhaus Bad Oeynhausen zugeführt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden taxierte man auf rund 20.000 Euro.

