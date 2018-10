Polizei Minden-Lübbecke / Info-Mobil zum Einbruchsschutz in Minden

Info-Mobil zum Einbruchsschutz in Minden

Minden - Zum Abschluss der landesweiten Aktionswoche "Riegel vor! Sicher ist sicherer" macht das Info-Mobil der Polizei des Mühlenkreises, am Mittwoch, 31. Oktober 2018, in Minden halt. In der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr finden sie die Beamten vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz am Scharn in Höhe Bäckerstraße. Dort werden die Spezialisten zum Thema Einbruchsschutz beraten. Die Beratung ist für alle Bürgerinnen und Bürger individuell und kostenlos.

Zugleich bieten die Kommissare allen Interessierten im Rahmen der Aktion "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" eine ebenfalls kostenlose Fahrradregistrierung an. Für die Kennzeichnung wird neben dem verkehrssicheren Rad, ein Personalausweis, sowie ein Eigentumsnachweis (Rechnung) benötigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Einbruchschutz sowie der Kampagne "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei unter minden-luebbecke.polizei.nrw.

