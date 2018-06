Polizei Minden-Lübbecke / Kein Fahrrad ohne Nummernschild - ...

Kein Fahrrad ohne Nummernschild - Registrierung in Lübbecke

Lübbecke, Minden, Bad Oeynhausen, Porta Westfalica, Petershagen, Hille - Unter dem Motto "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" bietet die Polizei des Mühlenkreises am kommenden Mittwoch (6. Juni) in Lübbecke eine kostenlose Registrierung und Kennzeichnung von Fahrrädern an. In der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr stehen die Beamten auf dem Marktplatz in Lübbecke. Das Angebot richtet sich an Fahrradhalter, die ihren Wohnsitz in Lübbecke, Minden, Bad Oeynhausen, Porta Westfalica, Petershagen und Hille haben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Um eine schnelle und reibungslose Registrierung zu gewährleisten, wird darum gebeten, neben dem verkehrstauglichen Fahrrad einen Personalausweis oder Reisepass und einen Eigentumsnachweis (z.B. Rechnungsbeleg) mitzubringen. Ferner ist der unter anderem bei den Fahrradhändlern in Lübbecke sowie den anderen beteiligten Kommunen, bei den Lübbecker Filialen der Volksbank sowie bei der Polizeiwache und der Stadt Lübbecke erhältliche Fahrradpass für die Erfassung der Räder ausgefüllt vorzulegen.

Das "Nummernschild für Fahrräder" ist ein Aufkleber, der sich nicht rückstandsfrei ablösen lässt. Ein derartig registriertes Rad ist auf den ersten Blick als polizeilich erfasst zu erkennen und schreckt somit potenzielle Diebe ab, da das Entdeckungsrisiko deutlich erhöht wird.

Die erfassten Fahrraddaten werden von der Polizei zeitnah in einer Datenbank eingepflegt, sodass Fahrradbesitzer schnell von den Beamten ermittelt und aufgefundene Fahrräder in kurzer Zeit zugeordnet werden können.

Für Rückfragen steht das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz in Minden unter der Rufnummer (0571) 8866-4700 zur Verfügung.

