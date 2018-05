Polizei Minden-Lübbecke / Kollision auf der Kreuzung

Kollision auf der Kreuzung

Stemwede - Zwei kaputte Autos und ein Leichtverletzter sind das Resultat eines Kreuzungsunfalls vom Freitagmittag im Bereich Levern. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf rund 6.000 Euro wurde der Sachschaden taxiert.

Gegen 13.20 Uhr befuhr ein KIA-Fahrer (24) den Schierlager Weg in Richtung Alter Postweg. Hier hielt er zunächst an. Anschließend wollte die Straße geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Opel. Dessen Fahrer war auf der Straße Alter Postweg in Richtung Espelkamp unterwegs. Der 35-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Rahden zugeführt.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: 0571/8866-1300 od. 1301 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -