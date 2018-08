Polizei Minden-Lübbecke / Kollision fordert zwei Verletzte

Kollision fordert zwei Verletzte

Stemwede-Haldem - Zwei Verletzte forderte der Zusammenstoß zweier Autos an der Einmündung Stemwederberg-Straße/Schepshaker Straße in Stemwede-Haldem am Mittwochnachmittag.

Ein 25-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Stemwede war mit seinem Opel gegen 17 Uhr auf der Stemwederberg-Straße in Richtung Haldem unterwegs und beabsichtigte laut Polizei nach links in die Schepshaker Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden VW eines 52-jährigen Mannes aus Hagen.

Während der Opel-Fahrer leichtere Verletzungen erlitt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Rahden gefahren wurde, wurde der 52-Jährige schwer verletzt. Eine weitere Rettungswagenbesatzung brachte den Mann ins Klinikum nach Minden. Auch eine Notärztin war zur Einsatzstelle ausgerückt.

Beide Pkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf knapp 20.000 Euro.

