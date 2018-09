Polizei Minden-Lübbecke / Komplettentwendung von Zigarettenautomat

Komplettentwendung von Zigarettenautomat

Petershagen - Ilvese - Am Samstag ging gegen 12 Uhr bei der Polizei der Hinweis über einen komplett entwendeten Zigarettenautomaten ein.

Der an einem massiven Vierkantrohr befestigte Zigarettenautomat war an der Ilveser Straße am Dorfgemeinschaftshaus in Petershagen-Ilvese aufgestellt. Augenscheinlich mittels eines Schneidbrenners durchtrennten die Diebe das Vierkantrohr und nahmen den Automaten mit. Ihre Beute dürften sie nach Einschätzung der Ermittler mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Wann sich der Diebstahl ereignete, ist der Polizei noch unbekannt. Daher bitten die Beamten um Hinweise unter Telefon (0571) 88660.

