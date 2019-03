Polizei Minden-Lübbecke / Leerstehendes Fachwerkhaus brennt nieder

Leerstehendes Fachwerkhaus brennt nieder

Stemwede-Levern - Am 07.03.2019, 23:45 Uhr, rückten Kräfte der Feuerwehr zu einem Vollbrand in Stemwede-Levern aus. Bei Eintreffen stand der Dachstuhl eines leerstehenden Fachwerkhauses sowie die angrenzende Scheune in Flammen. Das Feuer griff schnell auf das gesamte Gebäude über, das komplett niederbrannte und in sich zusammenfiel. Die restlichen Löscharbeiten werden die ganze Nacht andauern. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Polizei sperrte den Zufahrtsweg "Auf der Filge" für die Dauer von zwei Stunden ab. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache dauern an.

