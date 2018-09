Polizei Minden-Lübbecke / Mann nach Diskothekenbesuch von ...

Mann nach Diskothekenbesuch von Unbekannten angegriffen

Minden - Auf dem Heimweg von einem Diskothekenbesuch ist ein 34-jähriger Mindener am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Portastraße von mehreren Männern angegriffen und ausgeraubt worden. Das Opfer erlitt durch Schläge Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum.

Der Mann gab gegenüber den alarmierten Polizisten an, dass er sich gegen 5 Uhr in der Früh zu Fuß in Höhe des Hotels "Bad Minden" befunden habe, als er plötzlich von fünf oder sechs Männern attackiert worden sei. Diese hätten ihn zu Boden gerissen und geschlagen. Dann sei ihm seine Geldbörse und das Handy entwendet worden. Nach dem Angriff seien die Männer zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Beschreibung der Angreifer konnte der 34-Jährige den Polizisten nicht nennen. Allerdings war aufgrund von Sprachproblemen eine Verständigung zwischen den Beamten und dem Opfer nur bedingt möglich.

Nach dem Überfall habe er sich an den Sicherheitsdienst der nahe gelegenen Diskothek gewandt, so der 34-Jährige. Von dort erfolgte die Meldung an die Polizei. Die bittet Zeugen, denen die genannte Gruppe aufgefallen ist, sich bei ihr unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

