Polizei Minden-Lübbecke / Maskierte Männer überfallen WEZ-Markt ...

Maskierte Männer überfallen WEZ-Markt am Grillepark

Minden - Zwei maskierte Männer haben am späten Montagabend den WEZ-Markt im Grillepark überfallen. Die Unbekannten verletzten einen 24-jährigen Angestellten durch Faustschläge leicht und schüchterten zudem zwei 18 und 46 Jahre alte Mitarbeiterinnen ein. Anschließend flüchtete das Duo mit dem Geld aus einer Kasse. Die drei Angestellten erlitten einen leichten Schock.

Während der Markt für die Kunden um 22 Uhr geschlossen hatte, waren die Angestellten noch mit den letzten Arbeiten beschäftigt. Zu diesem Zeitpunkt tauchten plötzlich die beiden Maskierten in dem Gebäude auf und bedrängten zunächst eine der beiden Frauen. Vor einem Büro trafen sie auf den 24-Jährigen und attackierten diesen. Als sich die Männer anschließend in dem Büro das Geld nahmen, mussten sich die beiden Frauen dort auf den Boden knien. Bevor das nahezu komplett dunkel gekleidete Duo mit seiner Beute flüchtete, nahmen sie noch die Handys der Angestellten an sich. Ein Zeuge hatte allerdings bei einem Blick von außen in das Gebäude die beiden Verdächtigen zufällig bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Männer aber bereits zu Fuß geflohen.

Ob die später ihre Flucht mit einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug fortsetzten, ist bisher unbekannt. Daher suchen die Ermittler Zeugen, die im Umfeld des Marktes entsprechende Beobachtungen.

