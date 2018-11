Polizei Minden-Lübbecke / Mit Tempo 130 am Abend durch die Stadt

Mit Tempo 130 am Abend durch die Stadt

Minden, Hille - Mit Tempo 130, und damit deutlich mehr als doppelt so schnell wie erlaubt, hat die Polizei in Minden eine 22-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Hille bei einer auf der Lübbecker Straße durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle gestoppt. Erlaubt sind an dieser Stelle lediglich 50 Stundenkilometer.

Die Beamten der Mindener Polizeiwache hatten sich am späten Samstagabend mit ihrem Messgerät innerhalb der geschlossenen Ortschaft postiert, als ihnen gegen 23.30 Uhr ein stadtauswärts fahrender Audi auffiel. Die am Steuer sitzende 22-Jährige wollte sich auf Nachfrage der Beamten, warum sie derart schnell im Stadtgebiet unterwegs sei, nicht äußern. Auf die junge Frau kommen ein Bußgeld von 680 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu.

