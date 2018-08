Polizei Minden-Lübbecke / Mittags in Minden ohne Führerschein ...

Mittags in Minden ohne Führerschein unterwegs

Minden, Bad Oeynhausen - Gleich zwei Autofahrer beschäftigten Donnerstag zur Mittagszeit die Polizei in Minden. Der Grund: beide waren ohne Führerschein Auto gefahren. Zunächst hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 12.40 Uhr in der Rodenbecker Straße einen 7er BMW an. Dessen Fahrer (46) gab zunächst an, das wichtige Dokument zuhause vergessen zu haben. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann schon lange keine Autos mehr lenken darf. Nach der polizeilichen Maßnahme musste er seinen Wagen stehen lassen. Nicht schlecht staunten dieselben Beamten, als sie rund 20 Minuten später in einigen Kilometern Entfernung vom ersten Anhalteort wieder auf den Mindener stießen. Es folgte eine zweite Anzeige.

Wieder 20 Minuten später fiel einer weiteren Streifenwagenbesatzung in der Birne ein telefonierender Autofahrer auf. Es folgte eine Verkehrskontrolle. Der Bad Oeynhausener verhielt sich sofort unkooperativ und aggressiv. Zudem gab er auch auf Nachfrage seine Personalien nicht bekannt. Daher sollte er zur Wache verbracht werden. Hierzu wurden zusätzliche Einsatzkräfte angefordert. Unmittelbar bei Eintreffen der Unterstützungskräfte ging er eine Polizistin (27) an, sodass er gefesselt werden musste. Nebenher beleidigte der die Beamten fortwährend. In seinem Wagen fand man später eine Art Schlagstock und ein Abwehrspray. Bei der Durchsuchung auf der Wache fiel den Polizisten ein Beutel mit einer unbekannten Substanz auf. Hierbei könnte es sich nach erster Einschätzung um Betäubungsmittel handeln. Mit der Feststellung der Personalien war zudem klar, dass der 23-Jährige keinen Führerschein hat. Auch der Besitzer des Renaults bekommt demnächst Post von der Polizei.

