Polizei Minden-Lübbecke / Müll in die Landschaft geworfen

Müll in die Landschaft geworfen

Minden - Unbekannte haben an den Bahnschienen zwischen Hahler Plaggenweg und Mühlenfeld in Hahlen illegal Müll entsorgt. Am Montagmorgen fanden Polizisten diverse am Straßenrand liegenden Hausrat, darunter Matratzen, Teppiche, Bekleidungsstücke sowie einen Wäschekorb und einen Koffer.

Hinweise auf den oder die Müllsünder fanden die Beamten nicht. Verantwortliche der Stadt Minden wurden für eine fachgerechte Entsorgung informiert. Zudem fertigten die Ordnungshüter eine Anzeige.

