Polizei Minden-Lübbecke / Nach Brand bei Dachdeckerfirma: ...

Nach Brand bei Dachdeckerfirma: Ursache noch unklar - Sachverständiger unterstützt Ermittlungen der Polizei

Espelkamp - Nach dem Brand einer Lagerhalle eines Dachdecker- und Zimmereibetriebs in Espelkamp am Freitagabend steht die Ursache für das Feuer noch nicht fest. Zwar nahmen die Brandermittler der Polizei den betroffenen Bereich an der Königsberger Straße am Montagvormittag in Augenschein, konkrete Aufschlüsse konnten sie aber noch nicht erlangen.

Diese erhoffen sich die Experten der Kreispolizeibehörde in den kommenden Tagen, dann wird ein Sachverständiger die Arbeit der Beamten unterstützen.

Neben einer ersten Begehung des Firmengeländes führten die Polizisten zudem Gespräche mit der betroffenen Familie sowie Zeugen. Den Schaden schätzen die Kriminalisten auf eine sechsstellige Summe.

Wie bereits berichtet, brach der Brand am Freitag um kurz vor 21 Uhr aus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuz und des Technischen Hilfswerk (THW) waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.

