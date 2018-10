Polizei Minden-Lübbecke / Nach Brand eines Fachwerkhauses: ...

Nach Brand eines Fachwerkhauses: Genaue Todesursache noch unklar

Porta Westfalica-Kleinenbremen - Der bei der Suche nach der vermissten Hausbewohnerin in dem abgebrannten Fachwerkhaus in Porta Westfalica-Kleinenbremen (Kreis Minden-Lübbecke) am Mittwochabend entdeckte Leichnam ist am Freitag von Experten der Rechtsmedizin untersucht worden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich bei der Obduktion nicht. Zur Feststellung der genauen Todesursache sind laut Polizei und Staatsanwaltschaft weitergehende Untersuchungen erforderlich. Dies gilt auch für die rechtssichere Feststellung der Identität des Leichnams. Zweifel, dass es sich um die vermisste 57-jährige Frau handelt, haben die Behörden aber nicht.

