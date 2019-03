Polizei Minden-Lübbecke / Nach Fahrerflucht: Polizei bittet um ...

Nach Fahrerflucht: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Oeynhausen - In Werste ist es in den Nachtstunden des vergangenen Freitags in einer Sackgasse zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Als der Nutzer eines blauen Mitsubishis am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr Unfallschäden an der Fahrerseite des PKWs feststellte, fehlte vom Verursacher jede Spur. Das Fahrzeug war am Donnerstag gegen 16 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Westen in Höhe der Hausnummer 34 geparkt worden. Gegen 5.30 Uhr bemerkte der Bad Oeynhausener ein lautes Geräusch aus dem Bereich des abgestellten Fahrzeugs und schaute aus einem Hausfenster. Dabei bemerkte er einen VW Transporter, welcher sich in Richtung Besselstraße entfernte. Der Wagen, der möglicherweise in Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnte, wird vom Zeugen als ein weißer VW Crafter beschrieben. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 2.000 Euro.

Hinweise zum Verursacher der Unfallflucht werden von den Beamten des Verkehrskommissariats Bad Oeynhausen unter 05731-2300 erbeten.

