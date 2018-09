Polizei Minden-Lübbecke / Nach Unfall: Polizei fasst flüchtigen ...

Nach Unfall: Polizei fasst flüchtigen alkoholisierten Autofahrer

Minden - Leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Radfahrer aus Bad Eilsen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montagabend an der Kreuzung Lübbecker Straße/Schwabenring.

Ein 45-jähriger Mann aus Minden fuhr mit seinem Mazda um kurz vor halb elf am Abend auf der Lübbecker Straße in Richtung Dützen. Als er nach rechts in den Schwabenring abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser war in entgegen der Fahrtrichtung und ohne Licht auf dem Radweg unterwegs.

Nach der Kollision ließ der Pkw-Fahrer seinen Mazda am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß. Der 20-Jährige wurde mittels Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Da der Mann möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den flüchtigen Mazda-Fahrer konnten die Polizisten wenig später ausfindig machen. Da der 45-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Seinen Pkw stellten die Einsatzkräfte sicher.

