Polizei Minden-Lübbecke / Nach Unfall: Polizei sucht Fahrer ...

Nach Unfall: Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Opel Corsa

Hüllhorst-Schnathorst - Nach einem Unfall auf der Tengerner Straße am Dienstag vergangener Woche sucht die Polizei den Fahrer eines vermutlich schwarzen Opel Corsa. Im Begegnungsverkehr waren in Höhe der Einmündung "Auf der Steinbrede" die Außenspiegel des älteren Corsa und eines Mercedes gegeneinander geprallt. Während der Mercedes-Fahrer, ein 53-jähriger Mann aus Kirchlengern, seinen Wagen stoppte, setzte der Opel-Fahrer seine Fahrt in Richtung der Ortsmitte von Schnathorst fort. Da der Unbekannte auch nach einer längeren Wartezeit des 53-Jährigen nicht zurückkehrte, erstattet der Mann einen Tag später Anzeige bei der Polizei in Bünde.

Anhand von aufgefunden Fahrzeugteilen konnte die Polizei mittlerweile den Fahrzeugtyp des flüchtigen Pkw ermitteln. Der Fahrer des Opel sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit den Beamten des Verkehrskommissariates unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

