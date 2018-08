Polizei Minden-Lübbecke / Niedriger Pegelstand der Weser lässt ...

Niedriger Pegelstand der Weser lässt Tresor auftauchen

Bad Oeynhausen - Vermutlich der niedrige Pegelstand der Weser hat dafür gesorgt, dass ein seit offenbar längerer Zeit im Wasser liegender Tresor wieder aufgetaucht ist.

Ein 18-Jähriger hatte am Dienstagmorgen in Rehme das leer geräumte Behältnis auf einer Buhne in der Weser liegend entdeckt und die Polizei verständigt. Aufgrund des Zustands des Tresors gehen die Beamten von einer längeren Liegezeit im Wasser aus. Da das Gehäuse mehrere Einschnitte und verbogenes Blech aufwies, dürfte der mit einem Zahlencode ausgestattete Tresor nach einem Diebstahl von den Tätern gewaltsam geöffnet und anschließend in die Weser geworfen worden sein. Eine Zuordnung zu einer konkreten Tat war den Beamten zunächst nicht möglich.

