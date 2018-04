Polizei Minden-Lübbecke / Ohne Führerschein aber unter ...

Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Porta Westfalica - Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Porta Westfalica überprüfte am Dienstagabend gegen 20 Uhr in Hausberge auf der Findelstraße einen Mercedes. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führescheins ist. Zudem hegten sie den Verdacht, das sich der Portaner unter dem Einfluss von Drogen befand, was sich auch bestätigte. So folgte auf der Polizeiwache Porta Westfalica eine Blutprobe.

