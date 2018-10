Polizei Minden-Lübbecke / Pärchen schläft während des Einbruchs

Pärchen schläft während des Einbruchs

Bad Oeynhausen - Während die Bewohner eines Einfamilienhauses schliefen, stiegen Einbrecher in der Nacht zu Montag in ein Einfamilienhaus im Weberfeld ein. Die Unbekannten rafften aus diversen Räumen Wertgegenstände sowie etwas Bargeld zusammen. Anschießend nahmen sie die Schlüssel der vor dem Haus abgestellten Autos und durchsuchten auch diese. Am nächsten Morgen entdeckten die Opfer den Einbruch.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

