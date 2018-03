Polizei Minden-Lübbecke / Polizei zieht angetrunkenen ...

Polizei zieht angetrunkenen Motorradfahrer aus dem Verkehr

Hille - Kaum ist die Motorradsaison gestartet, da dürfte sie für einen 53-jährigen Biker aus dem Kreis Minden-Lübbecke schon wieder zu Ende sein. Nach einer Trunkenheitsfahrt stellten Polizisten den Führerschein des Mannes sicher.

Der 53-Jährige war am Freitagabend auf der B 65 in Eickhorst aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einem Autofahrer aufgefallen. Der informierte umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte den Motorradfahrer wenig später in Rothenuffeln. Die Alkoholfahne des Bikers fiel den Beamten bei der Kontrolle sofort auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte zudem den Verdacht. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Seine Maschine muss er nun bis auf Weiteres stehen lassen. Ihm droht ein mehrmonatiges Fahrverbot.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke Pressestelle

Telefon: 0571/8866 1300/-1301 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de