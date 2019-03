Polizei Minden-Lübbecke / Radfahrer verletzt sich bei Unfall

Radfahrer verletzt sich bei Unfall

Rahden - Samstagnachmittag kam es in Zentrum von Rahden zu einem Unfall zwischen einem Auto- und Fahrradfahrer. Hierbei verletzt sich der Schüler.

Der 12-Jährige befuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Fahrrad den rechten Gehweg der Steinstraße in Richtung Lemförder Straße. In Höhe einer Grundstückseinfahrt folgte er dem Schwenk des Weges. Zeitgleich befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Grundstücksausfahrt in diesem Bereich. So prallte der Rahdener mit dem Rad gegen die vordere linke Fahrzeugseite. Durch die die Kollision stürzte er zu Boden. Seine Verletzungen wurden im Krankenhaus Rahden behandelt.

