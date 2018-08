Polizei Minden-Lübbecke / Randalierender Festival-Besucher ...

Randalierender Festival-Besucher landet in Ausnüchterungszelle

Stemwede - Das Stemweder Open-Air-Festival im Ilweder Wäldchen war noch nicht richtig gestartet, da musste die Polizei gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst bereits einen 30-jährigen Festival-Besucher aus dem Verkehr ziehen.

Der alkoholisierte und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Mann hatte in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände randaliert und andere Besucher um den Schlaf gebracht. Da sich der 30-Jährige gegenüber den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes zudem aggressiv verhielt, wurde die Polizei hinzugerufen. Da er auch im Beisein der Beamten keine Ruhe geben wollte, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und in eine Ausnüchterungszelle nach Minden gebracht.

