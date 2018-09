Polizei Minden-Lübbecke / Reh ausgewichen - Motorradfahrer ...

Reh ausgewichen - Motorradfahrer (19) überschlägt sich

Rahden-Varl - Leichte Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Rahden, als er am späten Montagabend seinen Angaben zufolge einem über die Leverner Straße laufenden Reh auswich.

Der Biker war mit seiner Honda gegen 22.10 Uhr in Rahden-Varl in Richtung der Oppenweher Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung sei plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn gelaufen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, so der Rahdener, habe er eine Notbremsung eingeleitet und dabei die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er sei nach rechts auf den Grünstreifen geraten und habe sich mehrfach überschlagen. Nach eigenen Angaben benötigte der junge Mann keine ärztliche Behandlung vor Ort. Zu einem Kontakt mit dem Reh ist es laut Polizei nicht gekommen. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

