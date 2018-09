Polizei Minden-Lübbecke / Rollerfahrer nach Auffahrunfall gesucht

Rollerfahrer nach Auffahrunfall gesucht

Bad Oeynhausen - Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem mit zwei Personen besetzten Roller ist es am Sonntagvormittag an der Ecke Detmolder Straße/Loher Busch gekommen. Verletzt wurde niemand, allerdings sucht die Polizei nach dem Zweirad-Fahrer.

Eine 77-jährige Frau war mit ihrem silberfarbenen Opel Corsa gegen 11.15 Uhr auf der Detmolder Straße in Richtung Exter unterwegs. Als sie in Höhe der Einmündung verkehrsbedingt abbremsen musste, kam es zum Unfall. Die Frau fuhr eigenen Angaben zufolge zunächst ein kurzes Stück weiter bis kurz vor die Einmündung zur Valdorfer Straße. Hier stoppte sie ihren Wagen. Der Rollerfahrer folgte dem Corsa, bog dann aber ohne anzuhalten in die Valdorfer Straße ab. Dieser Fahrer wird gebeten, sich mit den Beamten des Verkehrskommissariates unter Telefon (05731) 2300 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke Pressestelle

Telefon: 0571/8866 1300/-1301 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de