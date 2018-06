Polizei Minden-Lübbecke / Rollerfahrer nach Kollision ins ...

Rollerfahrer (77) nach Kollision ins Krankenhaus gebracht

Bad Oeynhausen, Löhne - Ein 77-jähriger Rollerfahrer aus Löhne ist bei einer Kollision mit einem Pkw an der Kreuzung Werster Straße/Gohfelder Straße/Ringstraße in Werste schwer verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich am Sonntagvormittag um kurz vor 11 Uhr, als der 77-Jährige von der Gohfelder Straße kommend auf die Werster Straße fuhr.

Ob der Mann den Kreuzungsbereich geradeaus passieren wollte, stand zunächst nicht fest, da der Senior aufgrund seiner erlittenen Verletzungen nicht befragt werden konnte. Fest steht hingegen, dass es zum Aufprall mit dem aus Sicht des Rollerfahrers von rechts kommenden Seat eines 27-Jährigen kam, der auf der Vorfahrtsstraße in westliche Richtung fuhr. Der Pkw-Fahrer sowie weitere Passaten kümmerten sich um den auf die Fahrbahn gestürzten Löhner bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Anschließend kam der Verletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

