Polizei Minden-Lübbecke / Schwarzer Astra beschädigt

Schwarzer Astra beschädigt

Lübbecke - Am Freitagvormittag meldete eine Hillerin dem Verkehrskommissariat in Lübbecke eine Unfallflucht. Sie hatte ihren schwarzen Opel gegen 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Zeiss-Straße abgestellt. Als sie rund eine halbe Stunde später zu ihrem Astra zurückkehrte, war dieser im Heckbereich beschädigt und der Verursacher nicht mehr vor Ort. Der Schaden wurde auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (05741) 277-0 an die Polizei in Lübbecke.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0