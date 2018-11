Polizei Minden-Lübbecke / Schwerer Unfall auf der B 482 in Vennebeck

Schwerer Unfall auf der B 482 in Vennebeck

Porta Westfalica - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der B 482 in Porta Westfalica-Vennebeck (Kreis Minden-Lübbecke) ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind zwei Pkw und ein Sattelzug in den Unfall verwickelt. Offenbar war es im Begegnungsverkehr zu einer Kollision zwischen den beiden Pkw und dem in Richtung der Anschlussstelle der A2 fahrenden Lkw gekommen. Derzeit ist die B 482 in beide Fahrtrichtung gesperrt.

Durch die Wucht der Kollision kippte der mit Fettsäure beladene Sattelzug auf die Seite. Die beiden Autos wurden in den Graben geschleudert und blieben dort jeweils auf dem Dach liegen. In einem der Wagen wird ein Ehepaar eingeklemmt. Zu deren Zustand teilt die Polizei gegenwärtig keine Informationen mit.

Die Insassen des anderen Pkw können sich, wie der Lkw-Fahrer, selbst aus ihrem Fahrzeug befreien. Alle drei Personen werden offenbar leicht verletzt. Die Unfallursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar.

Die Einsatzstelle ist weiträumig abgesperrt. Der Verkehr auf der A 2 kann gegenwärtig die Autobahn an der Anschlussstelle Vennebeck nicht verlassen. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr ist die Polizei mit acht Streifenwagen im Einsatz. Da die Unfallaufnahme und die spätere Bergung der beteiligten Fahrzeuge vermutlich erhebliche Zeit in Anspruch nehmen wird, ist ein Ende der Vollsperrung noch nicht absehbar. Eine weitere Berichterstattung seitens der Polizei folgt.

