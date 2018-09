Polizei Minden-Lübbecke / Serie von Geschäftseinbrüchen in der ...

Serie von Geschäftseinbrüchen in der Innenstadt

Lübbecke - Eine Serie von Geschäftseinbrüchen in der Lübbecker Innenstadt hat sich über das Wochenende ereignet. In allen Fällen machten sich die Kriminellen gewaltsam an den Eingangstüren zu schaffen. Jedoch nicht immer gelang den Dieben der Einstieg in die Räumlichkeiten.

Betroffen waren ein Antiquitätengeschäft an der Kaiserstraße, ein Friseursalon an der Ostertorstraße, ein Kosmetikstudio an der Ecke Alsweder Straße/Vom-Stein-Straße und das am Friedhof an der Gehlenbecker Straße gelegene Blumengeschäft. In diesen vier Fällen konnten die Unbekannten einsteigen und vor allem Bargeld entwenden. Zuvor wurden Schränke und Schubladen geöffnet.

Weniger Erfolg hatten die Kriminellen an einer Seitentür eines Sanitätshauses an der Bahnhofstraße, einem in der Nähe ansässigen Reisebüro in der Lange Straße und einem Sportstudio an der Alsweder Straße. Hier blieb es bei Versuchen. Allerdings entstanden Schäden an den Türen.

Der Polizei wurden die sieben Einbrüche am Montagmorgen gemeldet. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang aus und suchen Zeugen. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

