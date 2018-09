Polizei Minden-Lübbecke / sicher.mobil.leben - Ablenkung im ...

"sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick" - Zwischenfazit

Minden-Lübbecke - Seit den Morgenstunden sind bisher sechs Kontrollteams der Polizei Minden-Lübbecke in den Kommunen Bad Oeynhausen, Espelkamp, Hüllhorst, Lübbecke, Minden, Petershagen und Rahden aktiv gewesen. Im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick" überprüften sie bis Mittag an 12 Kontrollstellen gezielt 186 Verkehrsteilnehmer. Die Kontrollen werden noch bis in die Abendstunden fortgesetzt.

Bei den 186 Kontrollen waren 162 Auto-, 9 Lkw- und 8 Fahrradfahrer sowie 7 Fußgänger betroffen. Hierbei stellten die Einsatzkräfte insgesamt 97 Verstöße fest. 18 davon betrafen den Bereich Ablenkung mittels eines elektronischen Gerätes. Darüber hinaus ahndeten die Beamten weitere 79 Vergehen, die sich zumeist auf die Missachtung der Gurtpflicht bezogen. Bei einer Kontrolle auf der Hafenstraße in Minden stellte eine Streifenwagenbesatzung bei einem Autofahrer Alkoholgeruch fest. Es folgte eine Blutprobe. Auf der Bahnhofstraße in Bad Oeynhausen wollten Polizisten gegen 12.15 Uhr einen Nissan-Fahrer kontrollieren, der in einer Tempo-30-Zone mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Auto überholt hatte. Die Haltezeichen der Beamte ignorierte der Mann. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Autofahrer angehalten werden. Der 59-Jährige gab hierbei an, dass er die Streifenwagenbesatzung nicht als Polizei wahrgenommen habe. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

