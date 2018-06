Polizei Minden-Lübbecke / Technischer Defekt löst Brand aus

Technischer Defekt löst Brand aus

Petershagen - Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Gorspen-Vahlsen (wir berichteten) haben die Brandermittler der Polizei zusammen mit einem von der Versicherung beauftragen Sachverständigen die Brandruine in der Straße Mühlenberg am Donnerstag in Augenschein genommen. Aufgrund des Spurenbildes des Abbrandes schließen die Spezialisten eindeutig auf einen technischen Defekt als Brandursache. Der Schaden des vollends abgebrannten Hauses wird mit rund 300.000 EUR angegeben.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: 0571/8866-1300 od. 1301 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de