Polizei Minden-Lübbecke / Tempo-Kontrollen zum Schulanfang: ...

Tempo-Kontrollen zum Schulanfang: Bilanz der Polizei

Kreis Minden-Lübbecke - Den Schulanfang am Mittwoch hat die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke zum Anlass für verstärkte Geschwindigkeitskontrollen genommen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei von den beiden Radarfahrzeugen des Kreises und der Stadt Minden.

Allein die Polizisten überprüften seit dem Morgen an den über das gesamte Kreisgebiet verteilten 12 Kontrollorten 214 Fahrzeuge. Dabei stellten die Ordnungshüter 46 Tempo-Verstöße fest. Einen unrühmlichen Spitzenwert wurde am im Bereich der Grundschule in Petershagen-Friedewalde registriert. Hier zeigte das Messgerät für eine 38-jährige Audi-Fahrerin 84 Stundenkilometer. Erlaubt sind an dieser Stelle lediglich 50 km/h. Auf die Frau kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Sünderdatei zu.

Auch an der Grundschule in Minden-Rodenbeck hatte ein Autofahrer zu stark aufs Gaspedal gedrückt. Statt der erlaubten 30 km/h wurde das Fahrzeug mit Tempo 55 gestoppt. Hier drohen 80 Euro Bußgeld und ebenfalls ein Punkt.

Bei der Kontrolle der Polizei am Morgen im Umfeld der Grundschule in Hüllhorst-Tengern fiel ein Autofahrer mit Tempo 72 bei erlaubten 50 Stundenkilometer negativ auf. Auch in diesem Fall sind laut Gesetzgeber ein Bußgeld von 80 Euro und ein Punkt vorgesehen.

Neben vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen erhoben die Beamten noch 49 Verwarnungsgelder. Zudem ahndeten die Einsatzkräfte fünf Verstöße, da das Handy verbotswidrig am Steuer benutzt wurde.

Im ersten Halbjahr 2018 verunglückten kreisweit 73 Kinder im Straßenverkehr. Im vergangenen Jahr waren es 117. Die Anzahl der auf Schulwegen verunglückten Kinder (bis einschließlich 14 Jahren) im Mühlenkreis stieg 2017 auf 34 an (2016: 18). Von Januar bis Juni dieses Jahres ereigneten sich bereits 25 derartige Unfälle.

Die Polizei kündigt an, dass zur Einschulung am Donnerstag ebenfalls mit verstärkten Tempo-Kontrollen zu rechnen ist.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke Pressestelle

Telefon: 0571/8866 1300/-1301 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de