Polizei Minden-Lübbecke / Unbekannte reißen Zigarettenautomaten ...

Unbekannte reißen Zigarettenautomaten von der Hauswand

Hüllhorst - Einen Zigarettenautomaten haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag von einer Hauswand an der Ecke Löhner Straße/Wurlitzerstraße in Hüllhorst entwendet. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, als sie gegen 2.25 Uhr verdächtige Geräusche hörte.

Die Beamten stellten fest, dass beim Abbrechen des Automaten von der Wand offenbar nur geringe Schäden entstanden. Eine Fahndung nach einem möglicherweise als Fluchtfahrzeug genutzten Pkw, an der sich auch ein Polizeihundeführer beteiligte, brachte in der Dunkelheit keinen Erfolg.

Bereits in der Nacht zu Sonntag hatten Diebe in Oberbauerschaft einen Zigarettenautomaten samt Fundament ausgegraben. Wie berichtet, wurde dieser Automat später aufgebrochen und leer geräumt auf einem Acker östlich der B 239 aufgefunden. Die Ermittler prüfen nun einen möglichen Zusammenhang mit dem jüngsten Diebstahl.

