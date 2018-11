Polizei Minden-Lübbecke / Unbekannten sprengen zwei ...

Unbekannten sprengen zwei Zigarettenautomaten auf

Hüllhorst - Unbekannte haben am Wochenende in Hüllhorst zwei Zigarettenautomaten aufgesprengt. Während die Kriminellen in Büttendorf an Geld und Zigaretten gelangten, hatten sie in Schnathorst keinen Erfolg. Hier richteten sie aber ebenfalls erheblichen Schaden an.

Die erste Sprengung ereignete sich am späten Samstagabend an der Ecke Büttendorfer Straße/Mühlenweg. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine Anwohnerin zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr einen lauten Knall hörte. Da sich die Frau zu diesem Zeitpunkt noch alleine im Haus befand und sich nicht traute nachzusehen, erhielten die Beamten erst um kurz vor 1 Uhr Kenntnis von dem Vorfall. Die Außenhülle des Automaten war größtenteils zerstört. In den Schächten im Inneren des Gehäuses befanden sich nur noch wenige Schachteln sowie etwas Kleingeld.

Nur 24 Stunden später erfolgte eine gleich gelagerte Sprengung in Schnathorst an der Straße Henhop unweit der Schnathorster Straße. Auch hier war ein Anwohner durch einen Knall aufgeschreckt worden. Zudem konnte der Mann hören, wie ein Fahrzeug davon fuhr. Daraufhin verständigte der Zeuge um kurz vor halb zwölf am späten Sonntagabend die Polizei. Die fahndete mit mehreren Streifenwagen letztlich vergeblich nach den Unbekannten. Zwar wurde der Automat durch die Detonation nach außen gewölbt, an die erhoffte Beute kamen die Diebe aber nicht.

Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang aus und bitten weitere Zeugen, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

