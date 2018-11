Polizei Minden-Lübbecke / Ursache für Brand in der Mainstraße ...

Ursache für Brand in der Mainstraße noch unklar

Minden - Nach dem Brand einer Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Mainstraße steht die Ursache für das Feuer noch nicht fest. Ein Brandermittler der Polizei konnte die in der Nacht zu Dienstag ausgebrannte Wohnung bisher nicht genauer in Augenschein nehmen. Zudem konnte der dort lebende 31-jährige Mann noch nicht befragt werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches war der Mann offenbar nicht in seiner Kellerwohnung.

Eine 38-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Noch in der Nacht mussten die übrigen Bewohner ihre Wohnungen verlassen, da der Rauch in das gesamte Gebäude gezogen war. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Hauses konnten die Einsatzkräfte verhindern. Die Feuerwehr hatte die Polizei gegen 0.30 Uhr über den Einsatz unterrichtet. Die Beamten beschlagnahmten nach Beendigung der Löscharbeiten die Brandstelle. Eine Schadenshöhe können die Ermittler noch nicht nennen.

