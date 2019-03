Polizei Minden-Lübbecke / Verkehrsunfälle mit Flucht

Verkehrsunfälle mit Flucht

Minden - Verkehrsunfallflucht/Minden-Häverstädt, Paul-Ehrlich-Straße/28.02.2019, 07:00 - 17:00 Uhr/ Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein-/Ausparken aus einer Parklücke, den geparkten, blauen Daimler-Chrysler C-Klasse der Geschädigten hinten rechts an der Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Verursacherhinweise liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden 0571-88660.

Verkehrsunfallflucht/Minden-Innenstadt, Hardenbergstraße 6/01.03.2019, 07:00 - 15:40 Uhr/ Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, den geparkten, schwarzen Daimler-Chrysler C-Klasse der Geschädigten vorne links und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Verursacherhinweise liegen nicht vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Minden 0571-88660.

