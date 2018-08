Polizei Minden-Lübbecke / Verkehrsunfall mit Personenschaden am ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden am Samstag, 25.08.2018, in Bad Oeynhausen

Kreis Minden-Lübbecke, Bad Oeynhausen - Ein Radfahrer wird bei einem Verkehrsunfall in Bad Oeynhausen schwer verletzt. Er war zuvor von einem abbiegenden Mercedes erfasst worden.

Am Samstag, gegen 19.33 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger mit einem Mercedes die Tannenbergstraße und beabsichtigte in die Mindener Straße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 58-Jährigen. Dieser befuhr mit einem Pedelec den Radweg der Mindener Straße in Richtung Steinstraße. Der 58-Jähriger wurde auf das Fahrzeug aufgeladen und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort durch den eingesetzten Notarzt wurde er zwecks stationärer Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

