Polizei Minden-Lübbecke / Vermisste 15-jährige ...

Vermisste 15-jährige Austauschschülerin aus den USA gefunden

Kreis Minden-Lübbecke, Bochum - Die von der Polizei im Kreis Minden-Lübbecke und den Beamten des Polizeipräsidiums Bochum gesuchte 15-jährige Austauschschülerin aus den USA ist am späten Mittwochabend wohlbehalten von der Polizei in Bochum aufgegriffen worden. Die näheren Umstände ihres Verschwindens gilt es noch zu ermitteln. Angehörige wurden umgehend über die gute Nachricht informiert.

Wie bereits berichtet, hatten die Gasteltern aus Hille (Kreis Minden-Lübbecke) in der Nacht zu Dienstag um kurz nach Mitternacht Vermisstenanzeige bei der Polizei in Minden erstattet. Die 15-Jährige hatte am Montagmorgen das Haus in Hille verlassen und sich angeblich auf den Weg zur Schule gemacht. Ermittlungen ergaben schließlich eine Spur nach Bochum. Die dortigen Beamten veranlassten umfangreiche Suchmaßnahmen, die letztlich zum Auffinden der Schülerin führten.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke Pressestelle

Telefon: 0571/8866 1300/-1301 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de