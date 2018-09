Polizei Minden-Lübbecke / Vier Autoaufbrüche der Polizei gemeldet

Vier Autoaufbrüche der Polizei gemeldet

Minden - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Innenstadt zu drei Diebstähle aus Autos. Im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch 10.45 Uhr, wurde an der Moltkestraße, der Lindenstraße und an der Turnhalle am Königswall jeweils ein Fahrzeuge von den Unbekannten angegangen. An einem VW wurde gewaltsam ein Schloss geöffnet. Bei den beiden anderen Autos, einem Volvo und einem Mietwagen, zerstörten die Diebe eine Seitenscheibe. Aus den Fahrzeugen sind unter anderem ein Laptop, Bargeld, EC-Karten und diverse Ausweispapiere gestohlen worden. Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Mittwochvormittag. In der Zeit von 6 Uhr bis 14.50 Uhr wurde an einem auf dem Parkplatz gegenüber der Kampahalle abgestellten VW ebenfalls eine Scheibe zerstört. Hier erbeuteten die Kriminellen eine Geldbörse samt EC-Karte. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter Telefon (0571) 88660.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke Pressestelle

Telefon: 0571/8866 1300/-1301 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de