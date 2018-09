Polizei Minden-Lübbecke / Zahlreiche Autoaufbrüche beschäftigen ...

Zahlreiche Autoaufbrüche beschäftigen Polizei am Wochenende

Minden, Hille - Vier Autoaufbrüche, darunter ein Versuch, wurden der Polizei am Sonntag aus Minden gemeldet. Auch in Hille auf dem Parkplatz am Geestmoordamm kam es zu einem gleichgelagerten Fall. Zudem ereignete sich ein Pkw-Aufbruch am Samstagabend in der Mindener Innenstadt am Königswall. Bereits in der Nacht zu Freitag war es ebenfalls in Minden an der Petersilienstraße zu zwei Fahrzeugaufbrüchen gekommen. Hier waren zwei Cabrios das Ziel der Kriminellen.

In der Weserstraße schlugen Unbekannte am Sonntag in der Zeit zwischen 2 Uhr und 6 Uhr in der Früh an einem Pkw eine Scheibe ein und entwendeten ein Portemonnaie. Ohne sichtliche Aufbruchspuren zu hinterlassen, wurden an der Portastraße an der Musikbox zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr aus einem Auto ein Portemonnaie, eine Jacke sowie ein Mobiltelefon gestohlen.

An der Lindenstraße wurde ebenfalls eine Geldbörse aus einem schwarzen Peugeot entwendet, nachdem zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr die Beifahrerscheibe zerstört wurde. Ohne Beute blieb hingegen ein Krimineller, als er am Sonntag zwischen 10.50 Uhr und 13 Uhr am Weserstadion vergeblich versuchte, eine Seitenscheibe an einem Audi zu zertrümmern.

Am Hiller Moor ereignete sich der Pkw-Aufbruch zwischen 18 Uhr und 19 Uhr. Hier zählte eine Geldbörse mit diversen Ausweisdokumenten zur Beute. Auch in diesem Fall wurde zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen.

OTS: Polizei Minden-Lübbecke newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43553.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke Pressestelle

Telefon: 0571/8866 1300/-1301 E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -